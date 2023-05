"Arvatkaa, kuka tulee!" Näistä Leijonien ja Kanadan MM-kohtaamiset muistetaan – koe kaikki dramaattiset hetket uudelleen

MM-puolivälierä Kanada-Suomi torstaina 25.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Suomi ja Kanada ovat kohdanneet MM-kisojen pudotuspeleissä viimeisen kymmenen vuoden aikana viidesti. Leijonat on ollut kertaalleen puolivälierissä parempi ja maailmanmestaruudesta on pelattu peräti neljä kertaa. Finaaleista voitot ovat tasan 2-2.

Päävalmentaja Jukka Jalonen on johdattanut Leijonat kahdesti maailmanmestaruudeen Kanadaa vastaan ja kertaalleen tuloksena on tullut tappio MM-finaalissa. Erityistä lämpöä suomalaisen kiekkokansan mieliin on tuonut Marko Anttila, joka viimeisteli kaksi maalia vuoden 2019 MM-finaalissa.