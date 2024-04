Artturi Lehkonen tyrmäävässä iskussa NHL:n pudotuspeleissä – Colorado jyräämässä jatkoon

Lehkonen on ollut pudotuspeleissä tyrmäävässä vireessä, sillä hän on iskenyt maalin jokaisessa ottelussa tähän mennessä. Neljässä ottelussa on kertynyt yhteensä tehot 4+3=7. Pudotuspelien pistepörssissä saldolla heltiää jaettu neljäs sija.