Lontoolaisjoukkueiden Arsenalin ja West Hamin maali-iloittelu päätti Englannin Valioliigan lauantaikierroksen.

Paukut oli kuitenkin käytetty jo avauspuoliajalla, sillä Arsenalin 5–2-johtolukemat säilyivät muuttumattomina läpi koko toisen 45-minuuttisen.

Kaikilla seitsemällä maalilla oli eri tekijä, ja hienoimmasta osumasta vastasi West Hamin Emerson, jonka noin 20-metrinen vapaapotku kimposi ylärimasta maaliviivan paremmalle puolelle.

Vaikka Arsenalin alkukausi on yskähdellyt, on joukkue sarjassa toisena. Yhden ottelun vähemmän pelannut Liverpool on kuusi pistettä edellä ja Manchester CIty kaksi perässä.

Nämä kaksi suurta kohtaavat sunnuntaina Anfieldilla.