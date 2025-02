Ari-Pekka Pajuluoma jatkaa Vaasan Sportin urheilujohtajana.

Pajuluoma on hoitanut virkaa väliaikaisesti viime kesästä lähtien. Maanantaina Sport tiedotti vakinaistaneensa pestin.

48-vuotias urheilujohtaja on vaasalaisen kiekon kasvatti. Hän on toiminut Sportissa aiemmin päävalmentajana juniori- ja liigatasolla. Apuvalmentajana hän on työskennellyt SHL:ssä ja Leijonien juniorimaajoukkueissa.

Pajuluoma hyppäsi tehtävään kesäkuussa, kun urheilujohtaja Herkko Koski jätti tehtävänsä.