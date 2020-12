Argentiinan rikkaimmat pakotetaan koronatalkoisiin – 12 000 ihmiselle lätkäistiin miljonäärivero pandemian hoitoon

Noin 45 miljoonan asukkaan Argentiina on kärsinyt pahasti koronasta: maassa on todettu yli 1,4 miljoonaa tartuntaa ja viruksen seurauksena on kuollut yli 39 500 ihmistä, kertoo Johns Hopkins -yliopisto. Myös maan talous, joka on ollut lamassa jo vuodesta 2018, on vajonnut edelleen.