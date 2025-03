Argentiina nöyryytti Brasiliaa – brassitähdeltä raju vuodatus

Argentiinan jalkapallomaajoukkue juhlisti näyttävästi tiistaina varmistunutta paikkaansa 2026 MM-kisojen lopputurnaukseen.

Argentiinan MM-paikka varmistui Bolivian ja Uruguayn MM-karsintapelin 0–0-tuloksella, ja hallitseva mestari otti sen jatkeeksi MM-karsintaottelustaan Brasiliaa vastaan 4–1-voiton Buenos Airesissa.

Ilman nivusvaivaista tähtipelaajaansa Lionel Messiä peliin joutunut Argentiina voitti ottelun Julian Alvarezin, Enzo Fernandezin, Alexis Mac Allisterin ja Giuliano Simeonen maaleilla.

"Mietittävä kaikki uudelleen"

Matheus Cunha viimeisteli Brasilian ainoan osuman. Argentiina piti Vinicius Juniorin kaltaiset tähtipelaajat hiljaisena koko 90 minuutin ajan, kun maailmanmestarit hallitsivat peliä.

Ottelun jälkeen Real Madridin brassitähti koittikin herätellä joukkuettaan voimakkain sanoin.

– Kun menemme pukuhuoneeseen, kellään ei ole paljoa sanottavaa. Pelasimme erittäin huonosti ja Argentiina pelasi hienon ottelun faniensa edessä Vinicius sanoi ottelun jälkeen Goalin mukaan.

– Meidän täytyy miettiä uudelleen kaikki, mitä teemme. MM-kisoihin on enää vuosi aikaa. Olen jo pelannut yhdessä MM-turnauksessa, enkä siedä hävitä uudestaan.

Vinicius oli pettynyt Brasilian esitykseen.

Argentiina varmisti ensimmäisenä Etelä-Afrikan karsintalohkon maana pääsyn Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa pelattaviin kisoihin. Etelä-Amerikan mailla on kisoihin kuuden maan kiintiö. Brasilia on karsintalohkossa neljäntenä.

– Meidän on tehtävä paljon erilaisia asioita luodaksemme hyvän joukkueen. Kaikki tietävät tämän pelipaidan painon, kuinka vaikeaa kaikki on. Meidän on parannettava, pidettävä päämme pystyssä, emmekä koskaan saa luovuttaa. Meidän on mentävä ja varmistettava paikkamme MM-kisoissa, Vinicius jatkoi.