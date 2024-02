Apu: Antonio Flores ottaa kantaa siihen, onko seksuaalisesta suuntautumisesta aiheellista puhua presidentinvaalien yhteydessä

Presidenttiehdokas Pekka Haaviston puoliso Antonio Flores ottaa Apu-lehden tuoreessa haastattelussa kantaa viime päivinä nousseeseen keskusteluun siitä, onko seksuaalisesta suuntautumisesta aiheellista puhua presidentinvaalien yhteydessä.

Floresin mielestä myös ehdokkaiden seksuaalisesta suuntautumisesta pitää voida puhua siinä missä muistakin aiheista.

– Kannattaa tietysti puhua, koska Suomessakin on ihmisiä, joihin asia vaikuttaa jollakin lailla. Mutta ei kaikkiin. Mielestäni Suomessa nähdään jo paremmin, kuka se ihminen on, ennemmin kuin että kenen kanssa hän on naimisissa ja mitä tekee omassa elämässä, hän sanoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Haavisto oli ehdokkaana myös vuosien 2012 ja 2018 presidentinvaaleissa, ja Floresin Apu-lehdelle kertoman mukaan ihmisiä on ollut näissä vaaleissa helpompi saada mukaan tukemaan Haavistoa kuin 12 vuotta sitten.

– Heille ei tarvinnut enää selittää homoudesta tai siitä, että olemme miespariskunta, koska se on jo nähty ja tehty. Nyt ollaan voitu keskittyä häneen poliitikkona. Mielestäni se on hyvä asia, hän sanoo.

Seksuaalisella suuntautumisella ei siis Floresin mielestä ole enää tänä päivänä niin paljon väliä kuin reilut kymmenen vuotta sitten.

Koska Haavisto on ollut presidenttiehdokkaana ennenkin, on Flores jo ennättänyt pohtimaan roolia presidentin rinnalla. Flores kertoo haastattelussa, että mikäli Haavisto valitaan presidentiksi, lähtisi hän tämän mukaan maailmalle silloinkin, kun vierailun kohteena olisi maa, jossa homoseksuaalisuus on rikos.