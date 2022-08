Apinarokko julistettiin kansanterveydelliseksi hätätilanteeksi Yhdysvalloissa

Julistus on voimassa 90 päivää kerrallaan, jonka jälkeen se voidaan uusia.

Yli 6000 tapausta

Maassa on NBC:n mukaan todettu ainakin 6600 apinarokkotapausta. Neljäsosa tapauksista on todettu New Yorkin kaupungissa, jossa hätätila julistettiin jo viime viikolla.