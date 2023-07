AP: Synkkä virstanpylväs Yhdysvalloissa – eniten joukkomurhia kuudessa kuukaudessa

Verenvuodatus Yhdysvalloissa on johtanut tänä vuonna synkkään virstanpylvääseen: maassa on kuollut viimeisen puolen vuoden aikana enemmän ihmisiä joukkomurhissa kuin koskaan aiemmin vastaavana ajanjaksona ainakaan vuoden 2006 jälkeen. Aiheesta uutisoi Associated Press.