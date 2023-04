Antti Pihlakoski jatkaa Euroopan yleisurheiluliiton hallituksessa vuoteen 2027

Pihlakoski on toiminut EA:n hallituksessa vuodesta 2007 lähtien, joten tuleva hallituskausi on hänelle jo viides. Pihlakoski kuuluu myös Kansainvälisen yleisurheiluliiton hallitukseen.

– On hienoa saada luottamusta työlle eurooppalaisenkin yleisurheilun eteen. EA:lla ja eurooppalaisella yleisurheilulla on mennyt viime aikoina hyvin. Münchenin EM-kisat olivat suuri menestys ja EA:n talous on hyvällä tolalla, Pihlakoski sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.