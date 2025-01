Antti Niemi hämillään rahajätti PSG:stä – "Onhan tuo surullinen suoritus"

Pariisilainen jalkapallojätti PSG tunnetaan erityisesti rahasta. Sitä on laitettu haisemaa, kun seura on hankkinut riveihinsä muun muassa Neymarin ja Lionel Messin kaltaisia supertähtiä. Nyt PSG:stä on välittynyt sangen hämmentäviä vaikutelmia.

Ei ole enää Neymaria, Kylian Mbappea tai Messiä. Tämän päivän PSG:n pitäisi olla työläs, mutta taitava joukkue.

Ranskassa PSG on niittänyt tällä kaudella kovaa jälkeä, sillä se ei ole hävinnyt vielä yhtään ottelua. 14 voittoa, neljä tasapeliä ja yhdeksän pisteen sarjajohto Marseilleen nähden.

Entäpä Mestarien liigassa? Niin.

– Miettii, mitä PSG on tehnyt viimeisen kymmenen vuoden aikana ja sitä, kuinka paljon rahaa siellä on käytetty. Viimeisten parin vuoden aikana on puhuttu positiivisesti siitä, miten PSG:ssä tähtien lähdön jälkeen työmoraali on löytynyt ja se on saatu kuntoon. Pelataan joukkueena, kaikki puolustavat, kaikki hyökkäävät ja niin edelleen. Onhan tuo siihen nähden surullinen suoritus, MTV Urheilun Mestarien liigan asiantuntija Antti Niemi hämmästelee.

Niemi viittaa siihen, miten PSG:n jatkopaikka on tällä hetkellä vaarassa. Ennen tämän viikon otteluja PSG oli Mestarien liigassa vasta sijalla 25.

