Antti Lindtman MTV:lle kahnauksesta puoluesihteerivalinnassa: "Halusin toimia avoimesti "

– Joskus aikaisemmin niitä on erilaisilla savumerkeillä tai erilaisilla signaaleilla koitettu tulkita, että mikä se on. Itse halusin toimia tässä avoimesti. Kerroin kaikille ehdokkaille jo siinä vaiheessa, kun he olivat lähdössä ehdolle, että on mahdollista, että otan kantaa minkälaista puoluesihteeriä tarvitaan.