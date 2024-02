Anton Lundell jatkoi hirmuvirettään – suomalaiset tehokkaina

Muillakin suomalaisilla jyvä kohdillaan

Seattle Krakenin Eeli Tolvanen teki joukkueensa 2–1 maalin Boston Bruinsia vastaan. Seattle voitti ottelun lopulta maalein 4–1. Tolvanen on pelannut viimeiset pelinsä täysin nollatehoilla, joten nyt tehty maali karisteli huonoa karmaa suomalaisen harteilta.

Kaapo Kakko pääsi maalin makuun tehdessään New York Rangersille tauluun 7–3, kun joukkue kaatoi Montreal Canadiensin lopulta maalein 7–4. Kakko on nakutellut lähinnä syöttöpisteitä viimeisimmissä otteluissa. Viimeisin maali on kirjattu Kakolle 27. tammikuuta. Rangers otti peräti kuudennen perättäisen voittonsa. Illan maalikuningas oli Chirs Kreiden hattutempullaan.