Ansiotuloverotus kevenee, osa lapsilisistä nousee ja yleisestä asumistuesta leikataan – nämä asiat muuttuvat vuodenvaihteessa

Ansiotuloverotus kevenee eniten suurituloisilla

Ansiotuloverotus kevenee ensi vuonna kaikissa tuloluokissa, mutta eniten se kevenee suurituloisilla. Verokevennykset ovat 0,5–1,2 prosenttiyksikköä.



Veronmaksajien keskusliiton mukaan 3 840 euroa kuukaudessa tienaavan palkansaajan verotus kevenee 0,6 prosenttiyksikköä eli vuodessa palkasta jää 280 euroa enemmän käteen. Pienipalkkaisen 2 000 euroa kuukaudessa tienaavan verotus kevenee 0,9 prosenttiyksikköä. Suurimmillaan kevennys on 14 000 euron kuukausituloilla 1,2 prosenttiyksikköä eli 2 116 euroa vuodessa.



Työmatkavähennys pienenee, kun työmatkakulujen omavastuu nousee 750 eurosta 900 euroon. Vähennyskelpoisten työmatkakulujen yläkatto on 7 000 euroa vuodessa.



Kotitalousvähennyksen tilapäiset korotukset pysyvät voimassa myös ensi vuonna, ja kotitalousvähennys laajenee kattamaan myös kotona annettavan fysio- ja kuntoutusterapian.



Osakesäästötilin enimmäistalletuksen määrä nousee 100 000 euroon, kun raja on aikaisemmin on ollut 50 000 euroa.