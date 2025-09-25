Ansiopäivärahan saajien määrä laski elokuussa yhdeksän prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön mukaan näyttää siltä, että taustalla ei ole töiden löytyminen vaan pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden kasvu.

Pitkään työttömänä olleen ansiopäivärahan maksuaika on kulunut loppuun, ja nuoret taas eivät ole välttämättä olleet töissä tarpeeksi kauan.

Työttömyyskassaan kuuluva voi saada tulojen mukaan maksettavaa ansiopäivärahaa, jos on ollut tarpeeksi kauan töissä ennen työttömäksi jäämistä. Hallitus pidensi tätä työssäoloaikaa viime vuonna kuudesta kuukaudesta vuoteen.