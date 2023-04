Anne Kukkohovi julkaisi reissukuvia Venetsiasta – seuraaja vertaa Madonnaan

Koko Suomi leipoo -ohjelman juontaja Anne Kukkohovi on rentoutunut Venetsian upeissa maisemissa. Kukkohovi on julkaissut matkaltaan useita kuvia someseuraajien iloksi ja kertonut kuulumisiaan.

– Venetsiassa on nyt ihan hullun paljon ihmisiä. Ja just se kaoottinen ihmistulva rauhottaa. Olla siellä keskellä ja nauttia siitä, että jotenkin aina löydän itseni uudelleen ja inspiroidun. Luonto on taas toinen rauhoittava elementti ja siellä taas en halua ihmisiä ympärilleni, Kukkohovi kirjoitti kuvan yhteyteen.