Yhdysvaltojen hurja helle päättymässä rajuihin ukkosmyrskyihin – New Yorkissa julistettiin hätätila helteen vuoksi

Yhdysvalloissa on ollut erittäin kuuma Keskilännestä itärannikolle ulottuvalla alueella.



Alueella asuu noin 150 miljoonaa ihmistä. Sunnuntaina hellevaroituksen piirissä oli vielä 95 miljoonaa ihmistä.



Kansallinen sääpalvelu kertoo mitanneensa kaikkien aikojen ennätyslämpötiloja seitsemällä mittausasemalla. Ennätykset rikottiin muun muassa Manchesterissa New Hampshiren osavaltiossa, Atlantic Cityssä New Jerseyn osavaltiossa ja John F. Kennedyn kansainvälisellä lentoasemalla New Yorkissa.



New Yorkissa on ollut viikonloppuna sähkökatkoja. Sähköyhtiö Con Edisonin mukaan katkoja on Bronxissa, Queensissa ja Brooklynissa. Kaupungissa oli sunnuntaina iltayhdeksän jälkeen vielä yli 30 celsiusastetta lämmintä.



– Con Ed työskentelee parhaillaan sähköjen palauttamiseksi. Yritämme auttaa kaikin mahdollisin keinoin, jotta vikojen korjaamista voidaan nopeuttaa, New Yorkin pormestari Bill de Blasio kirjoitti Twitterissä.



Blasio oli aikaisemmin julistanut kaupunkiin helteestä johtuvan hätätilan.



Useita ihmisiä kuollut



Yhdysvaltalaisviestimien mukaan helleaalto on johtanut ainakin kuuden ihmisen kuolemaan. Joukossa on retkeilijä, joka löydettiin lauantaina tajuttomana ulkoilureitiltä Washingtonin ulkopuolella. Aiemmin viime viikolla kaksi ihmistä kuoli Marylandissa.



Arkansasissa entinen amerikkalaisen jalkapallon NFL-pelaaja Mitch Petrus kuoli torstaina 32-vuotiaana lämpöhalvaukseen työskenneltyään ulkona.



New Yorkissa oli määrä järjestää sunnuntaina New York City Triathlon -kisa, mutta se peruttiin ensimmäistä kertaa. Kilpailu on järjestetty vuodesta 2001 alkaen. Keskuspuiston kaksipäiväinen Ozy Fest -tapahtuma peruttiin niin ikään, ja Washingtonissa tukalat olosuhteet johtivat suositun jazz-ulkoilmakonsertin perumiseen.