Angelina Jolien ja Brad Pittin 16-vuotias Shiloh-tytär hurmaa somessa – tähdittää tanssivideota

Kuuluisa Millennium Dance -kompleksi on tunnettu erityisesti Los Angelesissa. Shiloh tanssi asiantuntevasti Doja Catin Vegas-kappaleen soidessa taustalla, jossa hän esitteli kuuluisan tanssiopettajan Hamilton Evansin koreografiaa.

Videolla Shiloh tanssii pääosassa The Beatles -t-paitaan ja Vans-kenkiin sonustautuneena kahden muun tanssijan kanssa.

Vaikka Pitt ja Jolie ovat edelleen keskellä avioeroonsa liittyvää oikeustaistoa, ovat he silti yhtä mieltä ja ylpeitä tyttärensä tanssiharrastuksesta.

– Heille ei olisi mikään ongelma, jos hän (Shiloh) haluaisi ryhtyä tanssiammattilaiseksi, mutta he eivät painosta sitä millään tavalla. Shiloh rakastaa tanssia, hän on todella lahjakas ja on käynyt näillä tunneilla nyt muutaman vuoden, lähde kertoi aikaisemmin.