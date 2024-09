Anarkistit valtasivat suojellun arvohuvilan Helsingissä

Suojeltu kaupungin omistama Wikströmin huvila on vallattu viikonlopun ajaksi Huvila-taidetapahtumaa varten.

Huvilarakennus on valmistunut vuonna 1917 ja sen pinta-ala on lähes 300 neliömetriä. Rakennus on osittain suojeltu. Huvila sijaitsee 8100-neliöisellä tontilla.