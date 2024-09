Helsingin kaupunki sai tietää anarkistien vallanneen arvohuvilan

– Huoltahan se herättää, kun näitä (vanhoja hylättyjä rakennuksia) on aiemmin jopa palanut näissä valtauksissa, sanoo Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tekninen johtaja Kari Pudas.

Valtauksen taustalla ovat Makamik-kollektiivi ja joukko nuoria taiteilijoita. Makamikin instagram-tilin mukaan he ovat "anarkistinen kollektiivi Helsingissä".

Julkisen instagram-postauksen mukaan ohjelmaa on lauantaina ja sunnuntaina.

View this post on Instagram

Näin kaupunki toimii

Wikströmin huvila on osin suojeltu rakennus. Kaupunki on laittamassa rakennusta myyntiin. Lähes 300 neliön huvilaa on käytetty muun muassa lasten leirikeskuksena.