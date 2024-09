Ampumavälikohtaus Israelin ja Jordanian rajalla – neljän kerrotaan kuolleen

Jordanian rajaviranomaiset kertovat Reutersin mukaan, että Israelin armeija on pidättänyt ainakin kaksitoista kuorma-auton kuljettajaa kuormausalueella kuulusteluja varten.

Netanjahu lähetti surunvalittelut omaisille

Kuningas Husseinin sillan rajanylityspaikka, jota kutsutaan myös Allenbyn sillan rajanylityspaikaksi, on ainoa rajanylityspaikka, josta Länsirannalle pääsee kulkematta Israelin kautta. Rajanylityspaikkaa valvovat Israelin turvallisuusjoukkojen lisäksi myös yksityisten turvallisuusyhtiöiden vartijat.



Gazan sodan syttymisen jälkeen 11 kuukautta sitten väkivalta on levinnyt myös Länsirannalle. Pitkälti yli 650 palestiinalaista ja ainakin 23 israelilaista on kuollut tänä aikana palestiinalaisten terveysministeriön ja Israelin viranomaisten mukaan.