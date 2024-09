Libanon sanoo Israelin surmanneen kolme pelastustyöntekijää – Hizbollah kosti raketti-iskulla Pohjois-Israeliin

Hizbollah ja Israel ovat tulittaneet toisiaan raja-alueella lähes päivittäin sen jälkeen, kun Gazan sota alkoi yli yksitoista kuukautta sitten. Libanonin puolella on kuollut uutistoimisto AFP:n laskujen mukaan yli 610 ihmistä, joista lähes 140 on ollut siviilejä. Israelissa ja sen miehittämillä Golanin kukkuloilla on viranomaisten mukaan kuollut 24 sotilasta ja 26 siviiliä.