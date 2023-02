Ampumahiihdon norjalaistähdeltä kova tilitys: Uran jatko vaakalaudalla – "Olen kamppaillut niin paljon"

Eckhoff on lukeutunut viime vuosina ampumahiihdon kirkkaimpien tähtien joukkoon. Norjalaishiihtäjä voitti vuoden 2021 MM-kisoissa neljä MM-kultaa, yhden hopean ja yhden pronssin. Kyseisen kauden päätteeksi Echkoff juhli maailmancupin voittoa.

Kesän ja syksyn aikana Eckhoff joutui kuitenkin terveyshaasteiden keskelle, eikä 32-vuotiasta norjalaista olla nähty tällä kaudella kisaladuilla lainkaan. Nyt ampumahiihdon MM-kisojen alla Eckhoff on kertonut terveyshuolistaan avoimesti norjalaisen NRK:n haastattelussa .

– En toivoisi sitä edes pahimmalle viholliselleni. On outoa, kun minulla ei ole tarvittavaa energiaa. Olen aina ollut täynnä energiaa, joten on vähän outoa olla kuin varjo itsestäni.

Eckhoffin terveyden tila on talven edetessä kohentunut, mutta norjalainen käy vielä aika ajoin lääkärin pakeilla. Eckhoff ei usko palaavansa ladulle vielä tämän kauden aikana. Vaikka toipuminen on sujunut hyvin, on viime kuukaudet saaneet norjalaistähden miettimään vakavasti uransa jatkoa.