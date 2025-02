Kilpasisko tuhosi ampumahiihdon olympiavoittajan MM-kisan: "Olen raivoissani"

Siinä missä Elvira Öberg juhli yhteislähdössä ampumahiihdon maailmanmestaruutta, sisko Hanna Öberg jäi viimeiseksi eli 30:nneksi. Hannan kilpailu meni pilalle Lotte Lien törmättyä häneen.

Ruotsalaistähti Hanna Öbergin kisa Lenzerheidessa lähti jengoiltaan hetki ennen yhteislähdön ensimmäistä ammuntaa. Belgialainen Lotte Lie törmäsi ruotsalaisen odottamatta häneen. Öberg kaatui ja sai Expressenin mukaan puujalan ja ruhjeita käteensä. Lisäksi ruotsalaisen kivääri vaurioitui.

Öbergistä tuntui "todella pahalta".

– Kukaan ei tee mitään tahallaan, mutta olen silti raivoissani, koska en saanut koskaan mahdollisuutta, Öberg kommentoi Aftonbladetin mukaan.

Ruotsalainen vietti avauspaikalla makuulla vaurioituneen aseensa kanssa kauan aikaa ampumatta, ja kun hän ampui, kertyi kolme pummia.

Ennen pystyammuntoja Öberg vaihtoi varakivääriin, mutta alla oli jo viisi hutia. Pystyiltä tuli vielä neljä lisää, ja loppusumma oli näin yhdeksän sakkoa.

Lippu siskolle

Viimeisenä eli 30:ntenä maaliin tullut Öberg sai loppuhetkillä käsiinsä Ruotsin lipun, jonka hän ojensi uransa ensimmäisen henkilökohtaisen arvokisavoiton saavuttaneelle ja maalissa odottaneelle pikkusiskolleen Elviralle.

– Se, että Elvirasta tuli maailmanmestari ja että pystyin antamaan hänelle lipun, oli parasta, mitä saattoi tapahtua, kun huomioin, miten ruma päiväni oli. Oli hienoa, että hän odotti minua.

Hanna sanoi olevansa siskostaan todella ylpeä ja vaikuttunut.

– Hän on taistellut kovasti tämän eteen, ja jos joku jonkun halusin tulevan maailmanmestariksi, se on hän.

Hanna Öbergillä on aiemmista arvokilpailuista kolme henkilökohtaista maailmanmestaruutta. Olympialaisista hänellä on kaksi kultaa, joista toinen on henkilökohtainen.

Elviralla on ennestään viestin olympiakulta. Näistä kisoista hän oli saavuttanut takaa-ajossa jo hopeaa ja viestissä pronssia. Myös Hanna oli pronssijoukkueessa.

Lotte Lie sijoittui 18:nneksi nolla-ammunnalla. Hän oli aiemmin näissä kisoissa sivunnut uransa parasta henkilökohtaista arvokisasijoitusta takaa-ajon 14. tilalla.

Lotte Lie vauhdissa ampumahiihdon MM-kisoissa Lenzerheidessa.

12,5 yhteislähtö oli naisten viimeinen MM-matka. Miehet ampumahiihtävät 15 kilometrin yhteislähtöään paraikaa.