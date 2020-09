Amnesty: Naiset kohtaavat jatkuvaa uhkailua ja häirintää sosiaalisessa mediassa – "Monet naiset alkavat sensuroida itseään"

Twitter on yhä turvaton paikka naisille, selviää Amnesty Internationalin tuoreesta analyysistä. Järjestö kirjoittaa tiedotteessa, että naisten kohtaama jatkuva uhkailu ja häirintä sosiaalisessa mediassa ovat keinoja hiljentää ja estää naisia osallistumasta julkiseen keskusteluun.

– Naisten kohtaama jatkuva häirintä on johtanut siihen, että monet naiset alkavat sensuroida itseään. He eivät uskalla ilmaista mielipiteitään tai he lähtevät kokonaan pois esimerkiksi Twitteristä, hän sanoo.