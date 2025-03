Amerikkalaissotilaiden tragediasta uutta tietoa

Neljä kadonnutta yhdysvaltalaissotilasta osallistui harjoitukseen.

Neljän kadonneen yhdysvaltalaissotilaan etsinnät jatkuvat Liettuassa Pabradėn lähellä, kertoo Yhdysvaltain asevoimat tiedotteessaan.

Yhdysvaltain asevoimat tiedotti eilen, että sotilaiden harjoituksessa käyttämä M88 Hercules - panssariajoneuvo on löydetty uponneena vedestä. Ajoneuvo löytyi harjoitusalueella sijaitsevasta vesistöstä Yhdysvaltain ja Liettuan armeijan sekä Liettuan viranomaisten yhteisetsinnöissä.

Kadonneiden kuljettamaa M88 Hercules -panssariajoneuvoa käytetään muiden ajoneuvojen hinaamiseen.public domain sourced / access rights from AB Forces News Collection / Alamy Stock Photo

Tiedossa ei ole, miten ajoneuvo veteen päätyi.

Sotilaat osallistuivat ohjelman mukaiseen harjoitukseen onnettomuuden tapahtuma-aikana tiistaina noin kello 4.45 paikallista aikaa.

Monimutkainen ja tekninen ponnistus

Ajoneuvo löydettiin 26. maaliskuuta aamulla. Tiedotteen mukaan etsintöihin osallistui satoja Yhdysvaltojen ja Liettuan sotilaita. Onnettomuusalue on tiheää metsää sekä suomaastoa.

Yhdysvaltain armeijan julkaisema kuva pelastustöistä.(Photo by U.S. Army Europe and Africa)

Tiedotteessa kerrotaan, että veden, mudan ja pehmeän maan aiheuttamat haasteet ovat vaikeuttaneet pelastustoimia, sekä vaatineet erikoislaitteistoa veden poistamiseksi panssarivaunun ympäriltä.

– Hyödynnämme kaikkia käytössä olevia yhdysvaltalaisia ja liettualaisia voimavaroja tätä ponnistusta varten, Yhdysvaltain armeijan kenraalimajuri Curtis Taylor sanoo tiedotteessa.

Tapahtumapaikalla luodaan pengerryksiä, jotta vettä saadaan pumpatuksi pois ja pelastushenkilökunta pääsee ajoneuvon luokse.

Majuri Robin Bruce kuvailee pelastustoimia monimutkaisiksi ja tekniseksi ponnistukseksi.

– Liettuan ja Yhdysvaltain armeijan insinöörit pumppaavat parhaillaan vettä, kaivavat mutaa pois ja vakauttavat aluetta, jotta pelastamiseen tarvittavaa raskasta kalustoa voidaan käyttää. Ryhmä tutkii kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja prosessin nopeuttamiseksi, hän sanoo.

Ajoneuvo painaa 51–64 tonnia

Tiedotteessa kerrotaan, että kateissa olevien sotilaiden perheet pidetään tilanteesta ajan tasalla.

– Haluamme kaikkien tietävän, ettemme lopeta, ennen kuin sotilaamme löytyvät.

M88 Hercules -panssariajoneuvoa käytetään vaurioituneiden vaunujen vetämiseen ja pelastamiseen.

M88 painaa versiosta riippuen 51–64 tonnia.

Kadonneiden sotilaiden kuljettamassa panssarissa on tyypillisesti kolmen hengen miehistö.

Liettuan asevoimat kertoi eilisiltana viestipalvelu X:ssä, ettei sotilaiden kuolemia vahvistavia todisteita tai tietoja ollut.

Sotilasliitto Naton tiedottaja puolestaan pahoitteli sekaannusta, jonka pääsihteeri Mark Rutten antama lausunto aiheutti. Rutte sanoi aiemmin eilen, että sotilaat olivat kuolleet.