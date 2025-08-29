Amal Clooney häikäisi punaisella matolla – fanit ylistävät rohkeaa tyyliä

Amal Clooney saapui Venetsian filmifestivaaleille tyrmäävänäAOP
Julkaistu 29.08.2025 18:42
Toimittajan kuva

Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

Amal Clooney hehkui elokuvan ensi-illassa.

Hollywood-tähti George Clooneyn vaimo Amal Clooney häikäisi Venetsian filmifestivaalin punaisella matolla.

47-vuotias arvostettu juristi saapui näyttelijämiehensä käsipuolessa punaiselle matolle fuksianpunaiseen iltapukuun sonnustautuneena.

10.15461402gAmal Clooney häikäisi Venetsiassa./All Over Press

Hello-lehden mukaan Amal Clooney varasti huomion Jay Kelly -elokuvan ensi-illassa. George Clooney käveli asianajajavaimonsa rinnalla smokkiin pukeutuneena.

Filmifestivaalin virallinen Instagram-tili julkaisi vidopätkän Amal Clooneysta. Lukuisat tilin seuraajat suitsuttavat kilpaa Clooneyn tyyliä lukuisin emojein ja kommentein.

– Hän on upea, yksi ylistää.

– Niin kaunis pari, toinen kirjoittaa.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

10.15461647eAmal Clooney on arvostettu juristi./All Over Press

Amal Clooney on erikoistunut kansainväliseen oikeuteen ja ihmisoikeuskysymyksiin. Hän on edustanut muun muassa Julia Tymoshenkoa , sekä Julian Assangea. Clooney meni naimisiin miehensä kanssa vuonna 2014 ja pariskunnalla on kaksi lasta.

