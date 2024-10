Alle 50-vuotiaiden aivoinfarktit lisääntyneet – kun oireet alkavat, on hoitoon jo hoppu

– Raskauden ja lapsivuodeajan ryhmässä [määrä] on jopa tuplaantunut 1980-luvulta 2010-luvun puoliväliin, mutta se on siis pieni ryhmä tästä [ikäryhmästä], Aarnio sanoo.

Nuorilla on myös omia riskitekijöitä, kuten aurallinen migreeni, stressi, e-pillerit sekä raskaus. Toisaalta kuvantaminen ja infarktien havaitseminen on tehostunut.

Nuorilla on suhteellisesti enemmän aivoinfarkteja, joiden taustalla on kaulavaltimon seinämän repeämä tai sydämen eteisten välinen soikea aukko. Nuorilla syy jää myös useammin mysteeriksi.

Pitkäaikainen stressi on pahasta aivoille

– Se on nimenomaan se pitkäaikainen stressi. Sitä ei tietysti itse aina hoksaa. On hyvä välillä mittauttaa verenpainetta, joka on yleisin stressin seuraus, jos se on pidempään vallinnut tila, Aarnio sanoo.