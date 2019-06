Alko kehotti myymälöitään ottamaan valikoimiinsa enemmän halpaviinejä – Alko kiistää tavoittelevansa parempaa myyntiä

Ratkaisuun on HS:n mukaan vaikuttanut asiakaspalaute, joka on toivonut Alkon liikkeisiin myös edullisempia juomia.

– Alko on koko historiansa ajan ohjannut myymälöiden valikoimaa. Se on ollut meille aivan normaali toimintatapa. Nykyinen ohjausmalli on ollut käytössä vuodesta 2015.