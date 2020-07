Alkavatko vedet todella viiletä Jaakon nimipäivänä? Perinteisen kylmän kiven lisäksi veteen on tänään lentänyt eriskummallisiakin esineitä

Perinteistä Jaakonpäivää on juhlittu tänään ympäri Suomea. Useissa Suomen kaupungeissa ja kunnissa nimipäiväsankari on heittänyt kylmän kiven veteen. Vanhan kansanviisauden mukaan perinteen myötä vesien lämpötilat viilenevät.

Lämpötilat viilenevät elokuussa

Päättyykö uimakausi?

Suomessa on päästy tänä kesänä nauttimaan useista hellepäivistä. Vaikka heinäkuu on pitänyt sisällään useita kylmempiä öitä, vesistöjen pintavesien jäähtyminen on hidasta, jos sää on muutoin lämmin ja aurinkoinen.