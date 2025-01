Alisha Lehmannista esiteltiin "ennennäkemättömiä kuvia" – kalenterikäänne

Osa Alisha Lehmannin, 25, faneista on voinut pettyä. Sveitsiläisjalkapalloilijasta ei ole täksi vuodeksi kalenteria.

Alisha Lehmannista on viime vuosina julkaistu vuosikalenteri, jossa hänestä on ollut esillä sosiaalisen median mainostuksen mukaisesti "ennennäkemättömiä kuvia".

Vuoden 2024 kalenterinsa kansikuvassa Lehmann oli kyykyssä, ja hänellä oli yllään musta body, buutsit sekä pitkät käsineet. Jalkapalloilijan verkkosivuilla kaupitellun kalenterin hinnaksi oli asetettu huimat 177,95 euroa.

"Keskityttävä täysin jalkapallouraan"

Osa faneista odotti uutta kalenteria taatusti innolla, joutuen lopulta pettymään. Sveitsiläinen 20 Minuten -lehti kirjoittaa, ettei kalenteria täksi vuodeksi ole, koska Lehmannin fokus on nyt täysin jalkapallossa.

– Koska naisten EM-kisoihin ei ole paljon aikaa, hänen on nyt keskityttävä täysin jalkapallouraansa, Lehmannin joukoista viestittiin.

EM-kilpailut ovat Lehmannille tärkeät. Ne pelataan heinäkuussa hänen kotimaassaan Sveitsissä. Emäntämaa kohtaa A-lohkossa Norjan, Islannin ja Suomen.

Lehmann on edustanut seurajoukkuetasolla viime vuodesta lähtien italialaisseura Juventusta. Hän on sosiaalisessa mediassa seuratuin naisjalkapalloilija – sveitsiläisellä on Instagramissa tällä hetkellä lähes 17 miljoonaa seuraajaa.