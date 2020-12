Algerian pääministeri kritisoi ulkovaltoja Länsi-Saharan tilanteen horjuttamisesta

Marokon itäisen rajanaapurin Algerian pääministeri Abdelaziz Djerad kritisoi viime päivien diplomaattisia liikkeitä, jotka uhkaavat Algerian mielestä alueen vakautta. Djerad kommentoi Marokon, Israelin ja Yhdysvaltojen sopimusta pian sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli hyväksynyt lauantaina virallisesti Marokon uudet rajat, johon Länsi-Saharan alue on sisällytetty.

Algeria Länsi-Saharan vahva tukija

Algeria on ollut yksi Länsi-Saharan itsenäisyyden puolesta taistelevan Polisario-liikkeen vahvimmista tukijoista.

Polisario on taistellut Länsi-Saharan itsenäisyyden puolesta 1970-luvulta lähtien. Viime kuussa Polisario ilmoitti, että Länsi-Saharassa vuodesta 1991 voimassa ollut aselepo sen ja aluetta hallitsevan Marokon välillä on ohi.

Polisarion mukaan sen ja Marokon joukkojen välillä on ollut useita tulitaisteluja 2 700 kilometriä pitkällä Marokon rakentamalla hiekkamuurilla, joka jakaa aluetta. Polisarion vuonna 1976 itsenäiseksi julistama Länsi-Sahara on Afrikan unionin jäsen, mutta liike hallitsee vain noin viidesosaa Länsi-Saharan pinta-alasta Marokon rakentaman hiekkamuurin itäpuolella. Suurin osa Polisarion hallitsemasta alueesta on aavikkoa.