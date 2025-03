Alexander Stubb muisti MM-kultaa voittanutta Saga Vannista – raju arvokisarupeama pisti lujille: "On ollut rankkaa"

MM-kultaa viisiottelussa hallikisoissa voittanut Saga Vanninen saapui varhain tiistaiaamuna Suomeen.

Vanninen voitti maailmanmestaruuden pistein 4 821. MM-kulta oli hieno huipennus Vannisen upeasti sujuneelle hallikaudelle, sillä hän voitti aiemmin maaliskuussa viisiottelun EM-kultaa.

Vanninen kertoi medialle, että presidentti Alexander Stubb lähetti hänelle onnitteluviestin.

– Hän onnitteli hallikaudesta. Onhan se kiva kannustin ja hauska juttu, Vanninen sanoo MTV Urheilulle viitaten Stubbin aktiiviseen urheiluseurantaan.

Maaliskuu on ollut Vannisen osalta hurja, sillä hän voitti 13 päivässä kaksi arvokisakultamitalia. Vanninen myöntää, että kova kilpailutahti on ottanut koville.

– Aika pian pitää alkaa treenaamaan, mutta kyllä nyt tarvitsee myös pienen huilitauon. Ainakin viikko lomaa on ihan tarpeen. On ollut aika rankkaa. Reiluun puoleentoista viikkoon kaksi ottelua. Se on aika kova. Ei mieluusti kauhean usein noin peräkkäin, mutta ihan hyvin siitä selviydyttiin, Vanninen sanoo.