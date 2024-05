Aleksander Barkovin syöttämässä unelmamaalissa syntyi ennätys

Katso upea voittomaali yllä olevalta videolta. Siinä on nähtävillä myös Barkovin ensimmäinen syöttöpiste ottelussa.

Panthersin ja New York Rangersin välinen ottelusarja on nyt tilanteessa 2–2. Seuraavaksi pelataan New Yorkissa Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä.