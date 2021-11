Alakoululainen löydettiin kuolleena Oulusta, koulun 400 oppilaalle ja työntekijälle heti kriisiapua: "Pyrimme tukemaan lapsia ja nuoria kaikin keinoin"

– Tosiaan meillä on tänään iltapäivällä tapahtunut koulussa kuolemantapaus, jossa alakouluikäinen lapsi on löytynyt menehtyneenä, kertoo Penttilä MTV Uutisille.

Asia koskettaa useita satoja henkilöitä

Koulu on välittänyt lasten vanhemmille viestin tapahtuneesta sekä tiedon kriisiavusta, jota on tarjolla huomenna. Koulu on ohjeistanut lisäksi keskustelemaan tapahtuneesta kotona, jos lapsi vaikuttaa sitä kaipaavan.