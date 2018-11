AL: Pentti Linkola sai kutsun Linnan juhliin, mutta aikoo jäädä kotiin – "Isännissä ei ole mitään vikaa"

– Piti ruveta heti miettimään, miten ilmoitan ystävällisesti kieltäytyväni kutsusta. Isännissä ei ole mitään vikaa, he ovat minusta sympaattisia ihmisiä. Mutta muuten ajatus itsenäisyysjuhliin menemisestä on minulle täysin mahdoton. En voi mitenkään kunnioittaa Suomen tasavaltaa tällä tavalla. Suomi on maailman viheliäisin maa. Metsän, puun osa ja kohtalo on Suomessa armoton, armottomampi kuin missään maailman kolkassa, Linkola perustelee.