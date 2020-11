Ajokeli on illalla ja yöllä erittäin huono tai huono isossa osassa maata – etelässä tuulee kunnolla

Pohjois-Savoon, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle sekä Pudasjärvelle, Taivalkoskelle että Kuusamoon on annettu varoitus erittäin huonosta ajokelistä. Ajokelin on alueilla ennustettu muuttuvan erittäin huonoksi iltayöllä lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Isossa osassa muuta maata tiesään on ennustettu muuttuvan illalla huonoksi. Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa on puolestaan voimassa tuulivaroitus. Varoitusten mukaan etelätuuli on voimakasta illalla ja yöllä. Tuulen nopeus voi puuskissa olla 20 metriä sekunnissa.