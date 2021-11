Aivan älytöntä sekoilua – JYP on täysin sekaisin

JYPin puolustukselta on nähty useaan otteeseen tilanteita, joissa pelaajat katselevat toisiaan eivätkä tehtävät tunnu olevan selviä. Myös karkeita kiekollisia virheitä on seurannut tiuhaan.

– Karmaisevia virheitä tulee JYPiltä, mutta Ilves niistä kiittää, C Moren selostaja Olli Eronen kiteytti.

JYPillä on allaan yhdeksän perättäistä tappiota, ja ilman ihmeitä tänään on tulossa kymmenes. Joukkueen edellinen koitos torstaina päättyi Jyväskylässä 1–10-tappioon Kärppiä vastaan. C Moren asiantuntija Pekka Saravo jakoi tuolloin ottelun jälkeen tiukkasanaista kritiikkiä varsinkin JYPin hyökkääjälle Severi Lahtiselle (video alla).