Kärpät tupeksi, Severi Lahtinen yllätti erikoisella yrityksellään – "Välillä kannattaa kokeilla kikkoja"

Taitopelaaja Lahtinen on vihdoin tällä kaudella puhjennut kukkaan ja saanut kokonaisvaltaisesta pelaamisesta kiinni.

– Oma peli on kehittynyt varsinkin liikkeen osalta. Olen pyrkinyt tekemään ratkaisuja enemmän liikkeestä, kun jalkoihin on tullut voimaa lisää. Sitä kautta varmasti peli on parantunut. Yritän jatkaa samalla tavalla jatkossakin, Lahtinen summasi.