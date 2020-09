Ainakin 150 pidätetty Valko-Venäjän mielenosoituksissa – poliisi käyttänyt kyynelkaasua

Mielenosoittajia on pidätetty ainakin pääkaupunki Minskissä ja maan lounaisosassa sijaitsevassa Brestissä lähellä Puolan rajaa. Pidätyksiä on tehty myös muualla maassa. Mellakkapoliisi on käyttänyt mielenosoitusten hajottamiseen muun muassa vesitykkejä sekä kyynelkaasua. Monilla mielenosoittajilla on ollut mukanaan Valko-Venäjän vanha valkopunainen lippu.