Ainakin 11 kuollut Jordanian äkkitulvissa: Nuori tyttö menehtyi, kun tulvavedet veivät perheen auton – yli 3 500 turistia on evakuoitu

Rankkasateiden aiheuttamat äkkitulvat iskivät perjantaina useisiin Etelä-Jordanian kaupunkeihin, uutisoi CNN . Äkkitulvissa on menehtynyt ainakin 11 ihmistä. Yksi uhreista oli nuori tyttö, joka kuoli tulvavesien huuhdottua perheen auton mukanaan.

Yli 3 500 turistia on evakuoitu matkailijoiden suosimasta rauniokaupunki Petrasta. Toistaiseksi 60 ihmistä on pelastettu tulvaevesiltä, yhdeksän viety sairaalaan ja ainakin kaksi on kateissa.