Aiemmin eteläkorealaisessa vankilassa ollut amerikkalaissotilas ylitti Pohjois-Korean rajan "tahallisesti ja luvatta"– silminnäkijä: juoksi alueella kohti rajaa ja nauroi

Sotilasta epäiltiin rikoksista Etelä-Koreassa

Viimeksi sotilas rajan yli 2017

Etelä- ja Pohjois-Korean yhteisellä turvallisuusalueella Panmunjomissa on yleensä rauhallista. Rajavyöhyke on myös suosittu turistikohde, jossa sadat kävijät vierailevat päivittäin Etelä-Korean puolelta.

Koreoiden raja on merkitty alueella vain matalalla betonisella jakajalla, ja se on suhteellisen helppo ylittää, vaikka molemmilla puolilla on sotilaita.