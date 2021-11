Ähtärin eläinpuisto varoittaa: Pandoja uhkaa palautus Kiinaan jo vuodenvaihteen jälkeen – MTV sai haltuunsa sähköpostin

MTV Uutiset on nähnyt Ähtäri Zoosta Suomi-Kiina kauppayhdistyksen jäsenyrityksille lähetetyn sähköpostiviestin, jossa tilanne on otettu esiin.

"Vaihtoehto vaihtoehtojen joukossa"

– Siihen on liian aikaista tällä hetkellä vielä kommentoida, me neuvotellaan useiden kumppanien ja useaan suuntaan asiasta. Vielä ei pysty sanomaan. Töitä tehdään ja projektia viedään eteenpäin, sen aika näyttää.

Meillä on tieto, että teiltä olisi Suomi-Kiina kauppayhdistyksen jäseniltä kysytty taloudellista tukea puistolle. Samassa tiedossa on näin, että jo vuodenvaihteen jälkeen voi näyttää siltä, että pandat joudutaan palauttamaan Kiinaan jos rahoitusta tai tukea ei tule.

– Kyllähän pandat ovat tietynlainen ystävyyden ja yhteistyön ele Suomen ja Kiinan välillä, ja ei se ole poissuljettua, että se ei vaikuta suhteisiin. Olen väärä henkilö siihen antamaan lausuntoa, onko se niin vai eikö se ole näin. Sen kaikki tietää, että pandat ovat Kiinan ylpeys ja niitä ei kaikille maille anneta. On hyvin tarkkaa, mihin he pandat luovuttavat suojeltavaksi. Suomi on yksi, joka on valittu.