Ahmaud, 25, ammuttiin lähiössä takaa-ajon päätteeksi – syytteet mustan lenkkeilijän ampumisesta pysyvät voimassa ja veriteosta pidätetty kolmikko joutuu oikeuden eteen

Dialin kertoma perustuu silminnäkijälausuntoon, jonka on antanut Arberyn ampumisen kuvannut mies. Mies kertoi asiasta kuulustelussa.

Miehen lausunto on omalta osaltaan lisä todistusaineistoon Arberya jahdanneita miehiä vastaan. Arberyn kuolemaan liittyen on pidätetty yhteensä kolme miestä, joista yksi on videon kuvannut mies.