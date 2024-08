Aftonbladet: Kolme ammuskelua Tukholman alueella – yksi viety ambulanssilla sairaalaan

Loukkaantuneita ei löytynyt, mutta poliisi on ilmoittanut pidättäneensä yhdeksältä illalla yhden ampumisesta epäillyn.

– Saimme hälytyksen, jonka mukaan henkilö on tiettävästi ampunut asunnon ikkunaan. Ymmärtääkseni asunnossa on ollut ihmisiä, kertoo poliisin tiedottaja Carina Skagerlind Aftonbladetille.

Kolmas ampuminen Fornhöjdenissä

– Yksi henkilö on loukkaantunut ja hänet on viety ambulanssilla sairaalaan. Ammuskelu tapahtui Fornhöjdenin keskustassa sijaitsevassa tilassa, jossa oli paikalla muutamia ihmisiä, Skagerlind on kertonut Aftonbladetille.