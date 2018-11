Aarnio-uutisoinnista tunnettu Hesarin tähtitoimittaja Minna Passi siirtyy Suojelupoliisiin

Passi on tullut tunnetuksi erityisesti huumepoliisin ex-päällikkö Jari Aarnion tapauksen uutisoinnista, jota hän on tehnyt HS:ssä yhdessä Susanna Reinbothin kanssa.

Parivaljakko on saanut työstään useita palkintoja. Aiheen tiimoilta on myös dramatisoitu Nelosella pyörivä tv-sarja Keisari Aarnio.

"Tiedustelumaailma on kiinnostanut pidempään"



– Tuli fiilis, että voisi tehdä jotain uutta. Alle nelikymppisenä tällainen on vielä mahdollista helpommin.

– Tiedustelumaailma on kiinnostanut minua pidempään. On hienoa opetella uusia asioita.

– Sitä kautta on tietysti myös haikea tunnelma.

HS:ssä jatkava Susanna Reinboth on onnellinen työparinsa puolesta.

– Olen onnellinen Minnan puolesta, mutta totta kai tuntuu haikealta. Yhteistyömme on ollut todella ainutlaatuista. Meidän kohdallamme yksi plus yksi on ollut enemmän kuin kaksi, Reinboth sanoo.