Aarnio kiistää valituslupahakemuksessaan näytön tynnyrien sisällöstä – myös Keijo Vilhusen puolustus penää oikeutta: ”Toimi Aarnion filtterinä, ei rikoskumppanina”

Aarnio kyseenalaistaa näytön tynnyrien sisällöstä



Helsingin hovioikeuden mukaan Aarnio osallistui viiden huumelähetyksen järjestelyyn Hollannista Suomeen. Metallitynnyreissä oli oikeuden mukaan yhteensä 791 kiloa hasista. Oikeuden mukaan hän oli ”Pasilan mies”, joka on käyttänyt prepaid-liittymiä hasiksen maahantuonnin ja levityksen järjestelemiseen.

– Tosiasia on, että kukaan ei ole nähnyt neljän ensimmäisen lähetyksen sisältöä. Tynnyrijutun osalta ei itse asiassa ole selvitetty, kuka on Suomeen mahdollisesti tilannut huumausainetta, milloin, miten paljon, ja mitä ainetta. Kukaan ei kerro Aarnion liittyvän tynnyreiden salakuljetukseen. Kaupankäynti huumausaineilla on täysin selvittämättä. Miten tällaisessa tilanteessa ei jäisi varteenotettavaa epäilyä syyllisyydestä, hänen valituslupahakemuksessaan kysytään.