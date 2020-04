Äärimmäisen harvinainen kokoelma huutokaupataan: Sankarilentäjän ja Mannerheim-ristin ritarin kunnia- ja sotilasmerkit tulivat myyntiin

Huutokaupattavassa kohteessa on Vapaudenristin 2. luokan Mannerheimristi no. 129, jossa on mukana alkuperäinen rasia ja myöntökirja. Mukana on myös Vapaudenristin 1. luokan risti 1941 miekkojen kera sisältäen alkuperäisen rasian ja myöntökirjan. Kohteeseen kuuluu myös kymmenen kunniamerkin ripa myöntökirjoineen sekä useita muita Magnussonille kuuluneita kunnia- ja sotilasmerkkejä.