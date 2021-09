Satoja kuolonuhreja vaatinut tragedia nosti ilmaston yhdeksi Saksan vaalien kärkiteemoista: "Herättää suurta huolta saksalaisissa"

– Useamman kuukauden näytti siltä, että SPD Olaf Scholzin johdolla olisi menossa noin viiden prosenttiyksikön vaalivoittoon. Aivan viimeisimmissä kyselyissä kristillisdemokraattien CDU on ottanut etumatkaa selvästi kiinni, ja nyt ero on jo viimeisimmissä kyselyissä aivan virhemarginaalin sisällä. Kummankaan kärkipuolueen puolesta en vielä laittaisi rahojani peliin.

– Selvää on tässä vaiheessa, että kolmantena ovat tällä hetkellä Saksan vihreät, mutta he eivät nouse haastamaan näitä kahta suurinta puoluetta.

– Siellä on ollut taloutta, on ollut verotusta. Paljon on puhuttu investointivelasta, joka tällä hetkellä Saksassa on. Pandemian aikana on huomattu, että Saksa on kaukana digitalisaatiossa verrokkimaihin verrattuna. Siihen pitäisi saada vauhtia ja panostaa myös koulutukseen, Puumalainen listaa.