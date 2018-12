"800 autoa puhallutettu, neljä puhalsi alle rattijuopumuslukeman" – Itä-Suomen poliisin tiedote huvittaa somessa: Mitäs nesteitä sielläpäin oikein autoille tarjotaan?

Siinä kirjoitettiin, että Pohjois-Savossa on puhallutettu iltapäivän ja illan aikana yhteensä 800 autoa, joista 4 on puhaltanut alle rattijuopumuslukeman. Yhtään rattijuoppoa ei sen mukaan oltu saatu kiinni.

Vääräleuat vauhdissa

Sunnuntain puoleenpäivään mennessä päivitystä on kommentoitu lähes 200 kertaa. Tykkäyksiäkin se on kerännyt puolitoista tuhatta.

– No mutta sehän on aivan jokapäiväistä, että autot ovat alkoholin vaikutuksen alaisena liikenteessä. Mullakin on tuossa pihalla parin Saabin tankissa yhteensä noin 130 litraa viinaa, eräs kommentoija kirjoittaa.

– Mitäs nesteitä sielläpäin oikein autoille tarjotaan? Just kävin tyhjentää omasta autosta kaikki nesteet mitä on nauttinut ja sanoin et jos otat et aja... mokoma meni ja suuttui kun otin avaimetkin pois, värssyilee toinen.